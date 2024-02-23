Üye Girişi
Haberler

Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı için hazır

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım, maça hazır olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Burak Yılmaz Kayserispor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Çankırı adayı kim? 2024 İYİ Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Çorum adayı kim? 2024 İYİ Parti Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Çanakkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samsunspor Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Bursa adayı kim? 2024 İYİ Parti Bursa Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği? Twitch neden açılmıyor, erişim engeli mi var, sorun mu var? Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 23 Şubat GÜNÜN MAÇLARI İYİ Parti Burdur adayı kim? 2024 İYİ Parti Burdur Belediye Başkan adayı Namık Kemal Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bolu adayı kim? 2024 İYİ Parti Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bitlis adayı kim? 2024 İYİ Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Bingöl adayı kim? 2024 İYİ Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kimdir? Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Kara Ağaç Destanı gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title