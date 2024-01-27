Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından göreve Burak Yılmaz getiriliyor. İlk hocalık deneyimini yaşadığı Beşiktaş ile ayrılık süreci olaylı olan Yılmaz'ın kısa süre içinde sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.
Oynadığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, yeni hoca için sürpriz bir hamle yaptı.
HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDILAR
Sercan Dikme'nin haberine göre, Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu. Anadolu ekibi, Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından sonra göreve getirilen Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla 6 maça çıktı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.