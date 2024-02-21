Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.