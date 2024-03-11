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Kayserispor Hatayspor beraberliği sonrası puanını 36'ya yükseltti

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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Hatayspor beraberliği sonrasında puanını 36'ya yükseltti. Yeni teknik direktör Burak Yılmaz'ın tribünden izlediği maçta Kayserispor 1 puan aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Hatayspor beraberliği sonrasında puanını 36'ya yükseltti.

Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor ile karşılaşan Kayserispor, 1-1 biten maç neticesinde puanını 36'ya yükseltti. Sarı Kırmızılılar, yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın kırmızı kart cezalısı olduğu için tribünden izlediği müsabakadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile hazırlandığı 7. maçında 4. beraberliğini elde etti.

Kayserispor, bu sezon Galatasaray, İstanbulspor, Antalyaspor (2 maç), Başakşehir FK, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı. Kayserispor, hanesine yazdırdığı 1 puan neticesinde 36 puana erişti ve 13. sırada kendisine yer buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Hatayspor Futbol Spor Güncel Haberler

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