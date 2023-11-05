Devre arası soyunma odasında kavga mı çıktı? Antalyaspor mağlubiyeti sonrası deliye dönen Burak Yılmaz, oyuncusunu hedef alıp ateş püskürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası basın toplantısında, Eric Bailly'i neden oyundan aldığını söyledi. Bailly'nin Tayfur Bingöl ile tartışma yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım" dedi.

Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve son olarak Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAYGISIZLIK YAPANDAN GERİ ALIRIM"

Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil" dedi.

"BENİM OYUNCUMUN YAKASINI ÇEKEMEZSİN"

Bailly'nin Tayfur ile tartıştığını söyleyen Yılmaz, "Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.