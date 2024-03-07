Kayserispor, Hatayspor maçını kazanarak puanını yükseltmek istiyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor ; hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Ligde 35 puanı bulunan sarı kırmızılılar, Hatayspor maçını kazanıp puanını 38'e yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Kayserispor ile Hatayspor arasındaki müsabaka 10 Mart Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 13: 30 olarak açıklandı. - KAYSERİ