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Kayserispor, Hatayspor maçını kazanarak puanını yükseltmek istiyor

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Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Ligde 35 puanı bulunan sarı kırmızılılar, Hatayspor maçını kazanıp puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Üçüncü kez kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig takımlarından Kayserispor ; hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Ligde 35 puanı bulunan sarı kırmızılılar, Hatayspor maçını kazanıp puanını 38'e yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Kayserispor ile Hatayspor arasındaki müsabaka 10 Mart Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 13: 30 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Hatayspor Spor Güncel Haberler

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