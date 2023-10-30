Burak Yılmaz'ın daha fazla tahammülü kalmadı! Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi. Siyah-beyazlı formayı 9 maçta giyen Hırvat futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.

Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

REBIC'İ ANTRENMANDAN GÖNDERDİ

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı antrenmanda isteksiz tavırlar sergileyen Ante Rebic'i Burak Yılmaz, antrenmandan gönderdi.

Ante Rebic

2 YILLIK İMZA ATTI

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla transfer etti. Hırvat yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.