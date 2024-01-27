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Burak Yılmaz, Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu

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Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi. Yeni teknik direktör, havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı. Kayserispor'u iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirten Yılmaz, takım menajeri ve basın sözcüsüyle birlikte kulüp tesislerine geçti.

Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Uçar'ın ardından Burak Yılmaz'a emanet edildi. Kayserispor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı.

"İNŞALLAH KAYSERİSPOR'U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ve takım menajeri Yunus Akbulut'un karşıladığı Burak Yılmaz, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum.  Bana güvendiler, beni buraya layık gördüler. Genç bir antrenörüm, inşallah Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam daha sonra Samet Koç ve Yunus Akbulut ile kulüp tesislerine geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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