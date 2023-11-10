Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ı teknik direktör olarak açıkladı
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Beşiktaş, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Rıza Çalımbay'ı teknik direktör olarak göreve getirdiğini duyurdu. İmza töreni yarın yapılacak.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından takımın başına geçecek isim kısa sürede belli oldu. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaş, yarın saat 12.00'de Çalımbay için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceğini de bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor