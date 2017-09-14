Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd'u Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd'u Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd'u kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd'u kabul etti