EBYÜ personel futbol maç turnuvasında şampiyon belli oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen personel futbol halı saha maç turnuvası final müsabakası Meslek Yüksekokulu ile Güvenlik Birimi arasında gerçekleşti.

Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında üniversite tarafından düzenlenen personel futbol halı saha müsabakalarında final maçı Meslek Yüksekokulu ile Güvenlik Birimi arasında oynandı. Kıran kırana geçen maçın normal süresi 1 - 1 bitti. Yapılan seri penaltı atışları sonrasında Güvenlik Birimi şampiyonluğa ulaşan futbol takımı olurken, Meslek Yüksekokulu 'da turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Müsabakanın ardından takımlar birbirlerini tebrik ederek sahadan ayrıldı. - ERZİNCAN