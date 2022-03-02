Dana diye domuz eti, yoğurt diye jelatin satıyorlar! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bal, baharat, çay, kahve, bitkesel yağ, çikolata ve kako ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi birçok üründe hile yapıldı. Hilekarlar vatandaşa dana yerine at ve domuz eti, lahmacun yerine sakatat, yoğurt yerine jelatin, çikolata yerine viagra yedirdi. Ayrıca çay ve kırmızı bibere de boya kattı.

FİRMALARIN TÜM BİLGİLERİ YAYINLANDI

Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

371 FİRMANIN 113 ÜRÜNÜNDE HİLE TESPİT EDİLDİ

371 firmaya ait 113 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürünü ifşa etmiş oldu.