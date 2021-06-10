Bakan Koca: Kafe, lokanta ve restoran çalışanları yarın aşı programına dahil edilecek
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Bakan Koca: Kafe, lokanta ve restoran çalışanları yarın aşı programına dahil edilecek

Bakan Koca: Kafe, lokanta ve restoran çalışanları yarın aşı programına dahil edilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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