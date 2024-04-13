Bakan Koca: "Teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası hastaneye sevk edilen 17 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti. İlgili ekipler 16 kabindeki 128 kişiyi tahliye etmiş durumda. Diğer 8 kabindeki vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.