Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 4924 Sayılı Kanun kapsamına alınan ilçe sayısını açıkladı

Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Esenyurt ve Arnavutköy'ün de 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındığını belirterek, sözleşmeli kadro sayılarının artmasıyla bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Bakan Koca, ayrıca Bağcılar'da yapılan yeni hastane binasının gelecek ay hizmete açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldıklarını belirterek, "Bu sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu." dedi.

Bakan Koca, Bağcılar'daki Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra seçim stantlarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Bağcılar Çarşı Yürüyüş Yolu'ndaki esnafı da ziyaret eden Koca, Vefahane Yaşam Merkezi'nde çeşitli alanlarda düzenlenen kurslara katılan yaşlılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Bakan Koca, daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımı devam eden ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Koca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi büyüklüğünde yapılan ek binanın gelecek ay açılacağını söyledi.

Bakan Koca, "Bu hastanemiz toplam 193 deprem izolatörü olan 403 yataklı bir hastane. Kapalı alanı 62 bin metrekare, 61 yoğun bakımı olan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak planladığımız hastaneyi gelecek ay hizmete açmış olacağız. İnşaatı bitmiş olan, teknik boyutuyla yerleşimlerin yapıldığı, birtakım testlerin devrede olduğu bir dönemdeyiz. Hizmete girdiğinde kapasitenin iki katına çıktığı bir Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahip olacağız." diye konuştu.

"İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı"

4924 Sayılı Kanun'la ilgili bir kanun maddesi geçtiğini, ilave 9 bin sözleşmeli kadro daha tahsis edildiğini ifade eden Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam tahsis edilen 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli kadroyla çalışan 36 bin kişi oldu. Özellikle yan dal uzmanları dahil olmak üzere birçok ilçemiz dahil olarak 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeler yapıldı. İstanbul'da daha önce Şile, Silivri ve Çatalca'da 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli kadrolar açmıştık. Verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldık. Bu sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu. Yani 5 ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı. Süreçte Bağcılar ve benzeri ilçelerimizi de sözleşmeli kadro sayısı arttıkça almak istiyoruz."

Bakan Koca'ya programlarında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Esenyurt Bağcılar İstanbul İstanbul Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Melikgazi adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kocasinan adayı Kadir Türkmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Hacılar adayı İsmail Bayam kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu? Fadıl Güçlü kimdir? Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan adayı Fadıl Güçlü kimdir? Cankoray Söylemez kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir? Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Ayşegül Civil kimdir? Türkiye İşçi Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan adayı Ayşegül Civil kimdir? DEVA Partisi Yenişehir adayı Faik Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Toroslar adayı Sultan Aydoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Tarsus adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu? Elif Parla Kutay kimdir? Türkiye İşçi Partisi Sakarya Adapazarı Belediye Başkan adayı Elif Parla Kutay kimdir? Elif Ayşe Öncel kimdir? Türkiye İşçi Partisi Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı Elif Ayşe Öncel kimdir? DEVA Partisi Silifke adayı Kenan Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Silifke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mut adayı Fatma Çelik Kovan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mut belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mezitli adayı Nihat Özen kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mezitli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title