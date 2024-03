Sağlık Meslek Örgütleri, Sağlık Bakanı Koca'ya Tepki Gösterdi

Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teknikerlerin diğer sağlık alanlarında çalışmasının önünü açılacağı yönündeki açıklamasına Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. Bakan Koca'ya hitaben yazdıkları mektubu okuyan meslek örgütlerinin açıklamasında; "Tüm çalışanların eğitimini aldıkları alanlarda ve eğitimini aldıkları görev yetki ve sorumluluk içinde çalışmaları için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin bir an önce yapılmasını, sağlık personeli eksikliğinin, OECD ortalamalarına uygun şekilde, her branş için kadrolu ve güvenceli bir istihdam ile giderilmesini istiyoruz" denildi.

Türk Hemşireler Derneği, HEP-SEN, Genel Sağlık İş, SES, Öğrenci Hemşireler Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu, bugün Sağlık Bakanlığı önünde Bakan Fahrettin Koca'nın 10 Mart'ta İstanbul Pendik'te teknikerlerin diğer sağlık alanlarında da çalışabilecekleri ve bunun kısa sürede resmiyet kazanacağına yönelik açıklamalarına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada sağlık meslek örgütleri adına ortak kaleme alınan Bakan Koca'ya hitaben yazılan okundu. Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş'ın okuduğu mektupta özetle şu ifadeler yer aldı:

"AÇIKLAMANIZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YİNE KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"

"Sayın Bakan Fahrettin Koca,

Bu açıklamanız, atanamayan sağlık çalışanı sorununu çözmediği gibi sağlık çalışanlarını yine karşı karşıya getirdi. Hassas bir dengede, zorlukla, tekrar inşa etmeye çalıştığımız iş barışını bir kez daha yıktı. Bu açıklamada, iş alanları son derece özelleşmiş sağlık çalışanlarına yapılacağını söylediğiniz kolaylık, mesleki eğitimi göz ardı etmiyor mu? Ticari kaygıların ön planda olduğu kurum ve kuruluşlarda ucuz iş gücü kaygısıyla, her alanda herkese her işi yaptırmanın, emek sömürüsünün yolunu açmıyor mu? Hem halkın hem de çalışanın sağlığını riske atmıyor mu?

"SAĞLIK PERSONELİ EKSİKLİĞİNİN KADROLU VE GÜVENCELİ BİR İSTİHDAM İLE GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bakım hemşirelerin işidir. Atama bekleyen yüz binden fazla hemşire varken, hemşire çalışma alanlarının ve hemşirelik girişimlerine ilişkin sorumlulukların, hemşire olmayan sağlık meslek mensupları tarafından yürütülmesi riskini kabul etmiyoruz. Her alanda angaryayı dayatan, meslekleri değersizleştirerek mesleki doyumdan ve öz saygıdan uzaklaştıran bu yaklaşım iş barışını bozacağı gibi iş yükü altında ezilen binlerce sağlık çalışanının eğitimlerini kapsamayan işler altında ezilmesinin de yolunu açacağını düşünüyoruz. Tüm çalışanların eğitimini aldıkları alanlarda ve eğitimini aldıkları görev yetki ve sorumluluk içinde çalışmaları için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin bir an önce yapılmasını, sağlık personeli eksikliğinin, OECD ortalamalarına uygun şekilde, her branş için kadrolu ve güvenceli bir istihdam ile giderilmesini istiyoruz."

Ortak mektubun ardından bir de öğrenci hemşireler Bakan Koca'ya hitaben yazdıkları mektubu okudu. "Severek, isteyerek tercih ettiğimiz mesleğimizin geleceğini göremiyoruz" denilen mektupta da özetle şunlar kaydedildi:

"ATANAMAMA, İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLME GİBİ GÖZLEMLERİMİZ BİZLERİ ADETA MEZUN OLMAKTAN KORKAR DURUMA GETİRDİ"

"Bu açıklamanız bize dört yıl emek verdiğimiz hemşirelik eğitiminin nasıl göz ardı edildiğini, herkesin her işi her alanda yapmasının yolunun nasıl açılacağını gösterdi. Mezun sağlık çalışanları arasında hepimizin gözleri önünde bir kez daha yaşanan çatışma, hepimizin hayali olması gereken mezuniyet sonrasına ve çalışma yaşamına dair ciddi kaygı yaşamamıza yol açtı. Atanamama, asgari ücretle özel bir kuruluşta çalışmak zorunda kalma, atansak bile mesleki çatışmaların ortasında kalma, mobbinge maruz kalma, insani olmayan saat ve sürelerde aşırı iş yükü altında ezilme gibi gözlemlerimiz bizleri adeta mezun olmaktan korkar duruma getirdi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİRBİRİNİN İKAMESİ YAPAN DÜZENLEMELERİN ACİLEN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bizler bu ülkenin gençleri, geleceğin hemşireleri olarak daha işe başlamadan hevesimizi kaybetmek istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyor, mesleğimize sahip çıkıyor, iyi bir gelecek için başka bir ülkeye göç etmeye bel bağlamak istemiyoruz. Ekmek kavgası için daha çalışmaya başlamadan diğer sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımızla çatışmak istemiyoruz. Sağlık çalışanlarını birbirinin ikamesi yapan düzenlemelerin acilen geri çekilmesini, sağlık meslek mensuplarının aldıkları eğitim ve uluslararası standartlara uygun çalıştırılması istiyoruz."

Mektupların okunmasının ardından tüm kurumların üyelerinden topladıkları mektuplar Sağlık Bakanlığı önüne bırakıldı.