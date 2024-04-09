Sağlık Bakanı: Bayram tatili boyunca 760 bin 449 sağlık personeli görev yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatili boyunca 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizde 760 bin 449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız. Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerimizin acil birimleri tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine aynen devam edecek. Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını da sözlerine ekledi. - ANKARA