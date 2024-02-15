Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti

Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları devam ederken önce iktidar kulisine gelerek AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti. Ardından muhalefet kulisine geçen Kurtulmuş, muhalefet partilerinin milletvekilleriyle görüştü. Kurtulmuş, kulis ziyareti sonrası nöbetçi bakan olarak Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları devam ederken önce iktidar kulisine gelerek AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.

Ardından muhalefet kulisine geçen Kurtulmuş, muhalefet partilerinin milletvekilleriyle görüştü. Kurtulmuş, kulis ziyareti sonrası nöbetçi bakan olarak Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Fahrettin Koca Sağlık Bakanı AK Parti Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title