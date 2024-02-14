Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişinin Gazze'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 49'u hasta 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişiyi taşıyan uçağın Türkiye'ye gelmek üzere Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.