Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 49'u hasta 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişiyi taşıyan uçağın Türkiye'ye gelmek üzere Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.