Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İlk Doğum Gerçekleşti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antakya'daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk doğumun gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antakya'daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk doğum gerçekleşti. Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz. İlk doğumun gerçekleştiği hastanemiz 3 Şubat'ta açılmıştı" dedi.