Erzincan İliç'teki Heyelan Bölgesine Ambulans ve UMKE Ekibi Gönderildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan İliç'te meydana gelen heyelanın ardından bölgeye gönderilen ambulans sayısının 10'a UMKE ekibi sayısının ise 3'e çıkarıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan İliç'te meydana gelen heyelanın ardından bölgeye gönderilen ambulans sayısının 10'a UMKE ekibi sayısının ise 3'e çıkarıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan bölgesine Acil müdahale ünitesinin kurulduğunu, 2 acil müdahale aracının görevlendirildiğini belirterek, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı acil müdahale ünitesi kuruldu, 2 acil müdahale aracı görevlendirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA