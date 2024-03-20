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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Etki gücünün artması için bir ve beraber olmalıyız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, etki gücünün daha da artması, hedef birliğinin sağlanması için bir ve beraber olunması gerektiğini söyledi.

Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde açılışlara katıldıktan sonra Altınekin ilçesinde Şehir Konağı temel atma programına geçti.

Daha sonra Cihanbeyli ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Koca, "22 yıldan bu yana Türkiye'de devlet milletin ta kendisi olmuştur. 22 yıldır Türkiye'de siyaset milletin başına dert açmamış, derdine çare olmuştur. 22 yıldır Türkiye'de özellikle hükümetler halkın gerisinde kalmamış, halka ufuk açmıştır. 22 yıldan bu yana hasar döneminden eser dönemine geçildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser dönemi her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda biz de hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Koca, Konya'ya ikinci şehir hastanesi ve ağız diş eğitim araştırma hastanesi müjdesi verildiğini hatırlatarak, ilçelerde de yatırımların devam ettiğini dile getirdi.

Seçime sayılı günler kaldığına değinen Koca, "Şimdi önümüzde 10 gün sonra önemli bir gün var. Özellikle bu dönemde biz bir ve beraber olmalıyız." dedi.

"Bir ve beraber olmalıyız"

Koca, güç birliği içinde olunması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her birimizin farklı düşünceleri olabilir. Bu farklılık bir zenginliğimiz. Her birimizin rengi farklı olabilir. Rengimizi bu önümüzdeki dönemde göstermek istiyoruz da olabilir. Buna saygımız var. Bundan dolayı da renginizi gösterdiniz diye, tercihinizi farklı yaptınız diye hizmette herhangi bir aksama söz konusu olmaz. Heyecanımızda herhangi bir azalma söz konusu olmaz. Ama etki gücümüzün daha da artması için, hedef birliğinin sağlanması için bir ve beraber olmalıyız. Hem Cihanbeyli'de hem Konya'da İbrahim başkanım için. Önümüzdeki dönemde Cihanbeyli'nin daha hedef birliği noktasında güçlü bir Cihanbeyli olması için, hizmetin daha yoğunlaşması için ve özellikle bir ve beraber olduğumuz iradenin ve istikrarın karar verildiği gün, 31 Mart. Yalnız olmadığınızı bilin. Rabbim sizlere karşı bizi mahcup etmesin."

Kaynak: AA / Güncel

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