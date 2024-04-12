Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Koca, kabinlerde mahsur kalan toplam 184 kişiden 30'unun kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirildiğini belirtti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor."