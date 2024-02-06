Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

HATAY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapacağı ziyarette sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Koca, incelemeleri kapsamında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptığı ziyarette sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Koca'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eşlik etti. Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşları yad etmek için bir araya geldiklerini belirterek "Bugün 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti. Üzerinden 1 yılın geçtiği bu felaketin sağlık çalışanlarımızla birlikte özellikle o günün hatıralarını birlikte paylaşarak konuşma imkanı söz konusu oldu. Özellikle yapılanın ve yapılamayanın kıymetinin olmadığı bir andayız çünkü geride kaybettiğimiz on binlerle ifade edilen 52 bine yakın canımız oldu. Bugün sadece bir yıl önce kaybettiklerimizin yasını yad etmek üzere bir araya geldik. Rabbim benzer felaketleri milletimize ve insanlığa hiçbir şekilde yaşatmasın. Kaybettiklerimize rabbimden rahmet, hepimize sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.