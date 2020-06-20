Bakan Karaismailoğlu Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'yi bir baştan bir başa şantiyeye çevirdik.

Bakan Karaismailoğlu Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
20.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'yi bir baştan bir başa şantiyeye çevirdik. Asırdır çözülmemiş sorunları çözdük, bitmeyen projeleri tamamladık." dedi.

Batman'daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, bir restoranda verilen yemekte sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Batmanlıların yüreğindeki sevgi rezervinin petrol yataklarından daha zengin ve medeniyetin mirası olduğunu ifade etti.

Batman'da son 18 yılda 20 projenin tamamlandığını anımsatan Karaismailoğlu, sadece kara yolu çalışmalarına 3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Kentte 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 156 kilometreye çıkarıldığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ise 5 projemiz devam ediyor. Devam eden bu 5 projenin toplam maliyeti ise 1 milyar 750 milyon liradır. Batman-Hasankeyf yolunu bölünmüş yol yapıyoruz. Halihazırda 37 dakika seyahat süresi, yol açıldığında 22 dakikaya düşecek. Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunu inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız. 22 kilometresi Batman'da bulunan Kozluk-Baykan-11.Bölge Hududu Yolu, 28 kilometre uzunluğundaki Batman, Silvan, Kozluk Ayrım Yolu, Batman-Midyat Devlet Yolu, Gercüş Köprülü Kavşağı'nın yapımı devam ediyor. Batman, Silvan, Kozluk Ayrım Yolu ve Batman-Midyat Devlet Yolu Gercüş-Kayapınar Kavşağı'nı bu yıl hizmete alıyoruz."

Batman'a yapılan hizmetlerin, Türkiye'nin her köşesine de yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, her kentin kalkınmadan pay aldığını anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'ye bir baştan bir başa yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye'yi bir baştan bir başa şantiyeye çevirdik. Asırdır çözülmemiş sorunları çözdük, bitmeyen projeleri tamamladık. Kalkınmaya büyük bir ivme kazandırdık. Bunu, geçmişte sadece il yapıp plaka numarası vermeyi marifet sanan anlayışa rağmen başardık. Bunu, teröre rağmen başardık. Bunu bu bölgelerimizi, 50 yıl geriye götürmek isteyen, (gelişmemiş kalsın) diyen bu kirli zihniyete rağmen başardık. İnşallah sizlerin desteğiyle daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kaymakamlar, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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