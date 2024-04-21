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Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Harami Gediği üs bölgesinde güvenlik korucularıyla buluştu

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Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güngör, korucuların vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında başarılı bir şekilde görev yaptığını ifade etti.

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırınında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Batman kırsalında görevleri başında bulunan güvenlik korucularıyla 1710 rakımlı Harami Gediği üs bölgesinde bir araya gelen Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, güvenlik korucularının vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında kendilerine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini belirterek, başarılar diledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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