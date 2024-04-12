AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hastanede tedavi gören hastaların bayramını kutladı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hastanede tedavi gören hastaların bayramını kutladı.

Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, yatarak tedavi gören hastalar ile onlara refakat eden yakınlarıyla bayramlaştı.

Hastalarla görüşen Nasıroğlu, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nasıroğlu, hastanede görevli sağlık personelinin de bayramını kutladı.