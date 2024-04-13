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Batman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Batman'da kafa kafaya çarpışan otomobil ile minibüsün takla attığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Selahaddin Nebioğlu Caddesi'nde karşı yollardan seyreden 72 S 0571 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürüklenen iki araç takla atarak ters döndü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si ağır, 4 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Bağlar 3.Sayfa Güncel Haberler

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