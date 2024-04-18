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Pazarspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Pazarspor, maçı kazanarak play-off oynama hakkı elde etmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 29. hafta maçında Pazarspor, deplasmanda 21 Nisan Pazar günü saat 15.00'da Batman Petrolspor'a konuk olacak. Turgutluspor'u kendi evinde mağlup eden Pazarspor, iki günlük aranın ardından çalışmalarına başladı. Pazarspor, Cuma günü Batman'a hareket edecek.

Batman Petrolspor, kendi evinde Pazarspor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Pazarspor, ise deplasmanda 3 puan alırsa play-off oynama hakkı kazanacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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