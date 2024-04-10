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Batman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yoldan geçerken seken kurşunun isabet ettiği bir kadın olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Arı Caddesi üzerinde iki grup arasına tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga esnasında seken bir kurşun da yoldan geçen Müzeyyen K.'ye (47) isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Kavga Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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