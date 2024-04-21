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Batman'ın Sason Kaymakamı köy ziyaretleri yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, ihtiyaç ve talepleri dinleyerek çözüm için talimatlar verdi.

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, Sason'a bağlı Bitlis sınırındaki köylerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Köy ziyaretleri dahilinde Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Örenağıl köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, Örenağıl köyünde Kaşıkçı Cembeli olarak bilinen Cembeli Alagan'ı da ziyaret ederek beraber kaşık yaptı. Bitlis sınırındaki köylerde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Murat Mete, köylülerin taleplerinin en kısa sürede karşılanması için beraberinde bulunan kurum müdürlerine talimatlar verdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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