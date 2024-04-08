Batman'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde köy sakinlerini bayram alışverişi için ilçe merkezine getiren minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bayram alışverişi için Çalışırlar köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Yahya Yaşar yönetimindeki 72 AL 143 plakalı minibüs Yolüstü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN