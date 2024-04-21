Üye Girişi
Haberler

Kış stresini üzerinden atmak isteyen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde kış, oruç, ve seçim sürecinin ardından havaların ısınmasıyla hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, park ve piknik alanlarına akın etti.

Kış stresini üzerinden atmak isteyen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde kış, oruç, ve seçim sürecinin ardından havaların ısınmasıyla hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, park ve piknik alanlarına akın etti.

Kış ayları, seçim süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla uzun süre evden çıkamayan vatandaşlar, baharın gelmesiyle birlikte ailesi ve arkadaşları ile baharın ilk günlerinde bol güneşli güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler adeta açık alanları doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarını gelen vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri kahvaltılıklar ile açık havada kahvaltılarını yaptı, mangal yakarak ızgaranın keyfini çıkardı.

Kış aylarının ardından ailece güzel vakit geçirmek ve piknik yapmak için parka geldiklerini belirten vatandaşlardan Lazgin Toparlı, "Kış aylarının ardından temiz havada ailece buraya geldik. Sıcaklar bitinceye kadar ailece parkta vakit geçiriyoruz" dedi.

Kalabalık bir şekilde parka geldiklerini ifade eden Aydın Basınç da, "Bütün ailemiz ile birlikte buraya geldik. Çocuklar eğlensin, bizlerde temiz bir havayı solumak için geldik. İlçemiz dağlarla kaplı bir yer. Burası çok kalabalık bizim de hoşumuza gitti. Manzara ve hava çok güzel. Bol oksijenli bu güzel havada bir araya gelerek hoş sohbetler yapıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer" diye konuştu.

Sefa Tuğyan ise, "Kış aylarının bitmesiyle insanlarımız kendilerini doğal alanlara bıraktı. Bizde bu hafta sonunu fırsata çevirerek bu şekilde değerlendirmek istedik. Arkadaşlarımla beraber bu parka gelerek piknik yapmak için buradayız" ifadelerinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Sason Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title