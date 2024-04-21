Batman'da Vatandaşlar Havaların Isınmasıyla Parklara Akın Etti

Batman'ın Sason ilçesinde havaların ısınmasıyla hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, park ve piknik alanlarına akın etti.

Kış ayları, seçim süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla uzun süre evden çıkamayan vatandaşlar, baharın gelmesiyle birlikte ailesi ve arkadaşları ile baharın ilk günlerinde bol güneşli güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler adeta açık alanları doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarını gelen vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri kahvaltılıklar ile açık havada kahvaltılarını yaptı, mangal yakarak ızgaranın keyfini çıkardı.

Kış aylarının ardından ailece güzel vakit geçirmek ve piknik yapmak için parka geldiklerini belirten vatandaşlardan Lazgin Toparlı, "Kış aylarının ardından temiz havada ailece buraya geldik. Sıcaklar bitinceye kadar ailece parkta vakit geçiriyoruz" dedi.

Kalabalık bir şekilde parka geldiklerini ifade eden Aydın Basınç da, "Bütün ailemiz ile birlikte buraya geldik. Çocuklar eğlensin, bizlerde temiz bir havayı solumak için geldik. İlçemiz dağlarla kaplı bir yer. Burası çok kalabalık bizim de hoşumuza gitti. Manzara ve hava çok güzel. Bol oksijenli bu güzel havada bir araya gelerek hoş sohbetler yapıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer" diye konuştu.

Sefa Tuğyan ise, "Kış aylarının bitmesiyle insanlarımız kendilerini doğal alanlara bıraktı. Bizde bu hafta sonunu fırsata çevirerek bu şekilde değerlendirmek istedik. Arkadaşlarımla beraber bu parka gelerek piknik yapmak için buradayız" ifadelerinde bulundu. - BATMAN