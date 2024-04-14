Batman'ın Gercüş ilçesinde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yassıca köyü mevkisinde 27 AJV 221 plakalı tır, 47 AH 792 hafif ticari araç ve plakası öğrenilmeyen otomobil kazaya karıştı. Kazada, aynı aileden Y.K.(55), S.K. (54), B.K. (26), M.K. (12) ve F.S. (49) ile tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN