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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Kozluk kara yolu Karpuzlu köyü mevkisinde 34 PN 0805 ile 34 UM 008 plakalı otomobiller çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine ve özel hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Batman Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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