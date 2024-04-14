Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Kozluk kara yolu Karpuzlu köyü mevkisinde 34 PN 0805 ile 34 UM 008 plakalı otomobiller çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine ve özel hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN