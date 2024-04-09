Batman'da Karabuğday Ekimiyle Çölyak Hastalarına Destek

Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 40 dekar alanda İl Özel İdaresinin yüzde 100 hibe desteğiyle deneme amaçlı karabuğday ekimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Karabuğdayın glütensiz özelliğiyle özellikle çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olduğu kaydedilen açıklamada, "Batman'da 1700 çölyak hastasının ihtiyacı olan glütensiz un için önemli bir adım attık. Karabuğday hem glütensiz olmasıyla hem de arı gelişimine katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Hedefimiz, hastalarımıza destek olmak ve karabuğdayın ekim alanını genişletmek." ifadelerine yer verildi.