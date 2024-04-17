DSİ Batman'da 39 tesis inşa ederek bölge ekonomisine destek oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 21 yılda Batman'da 11 milyar 524 milyon TL değerinde 39 tesis inşa ederek bölge ekonomisinin kalkınmasına destek oldu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değerinin her geçen gün daha da arttığını söyledi. Balta, DSİ tarafından tamamlanarak milletin hizmetine sunulan içme suyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, ülkenin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES'ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön verildiğini kaydetti.

Batman'a son 21 yılda 11 milyar 524 milyon TL değerinde 39 tesis inşa ettiklerini vurgulayan Balta, "Ülkemizin dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Ülkemiz için Batmanlı hemşehrilerimiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirildi"

'Su Vatandır' hassasiyeti ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Balta, "DSİ olarak suyun özellikle tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken yapmış olduğumuz taşkın koruma tesisleri ile de muhtemel taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyoruz. 'Su Vatandır' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürerek işletmeye aldığımız baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirildi. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Pamuk ve mısır diyarı Batman'da, 138 bin dekar araziyi suyla buluşturduk"

Balta, elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve çalışkan Batmanlıların emekleriyle can bulan bereketli Güneydoğu topraklarının, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye tarımına destek vermeye devam ettiğini söyledi.

Batman'a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Batman'a inşa ettiğimiz 6 sulama tesisi ile 138 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Batman'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 39 adet tesis ile 11 milyar 524 milyon TL yatırım yapıldı. Kente kazandırdığımız Batman Barajı 400 bin dekar araziyi sulamaya sağlayacak suyun depolamasını sağlıyor aynı zamanda da kentin enerji üretimine fayda sağlıyor" dedi.

"Taşkın riskini ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Kentte taşkın riskini ortadan kaldırmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Batman'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 27 adet taşkın koruma tesisi ile Batman şehir merkezi, 36 adet yerleşim yeri ve 695 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz."

"Milli ekonomiye 1.5 milyar TL katkı"

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Batman'da 1 adet iş tamamlanarak toplam 377 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, Batman'da 36 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalandığını söyledi.

Batman'da son 21 yılda 2 adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 702,58 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, kurulu gücü 250 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye, yalnızca enerji alanında yıllık 1,5 milyar TL katkı sunulduğunu aktardı.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Batmanlılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle "Türkiye Yüzyılı" idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BATMAN