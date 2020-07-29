HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu

Samsun'un Bafra Ovası'nda turşu üretim tesislerinde işlenen sebzeler, 32 il ve 3 ülkeye gönderiliyor.

Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu
29.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:32

Samsun'un Bafra Ovası'nda turşu üretim tesislerinde işlenen sebzeler, 32 il ve 3 ülkeye gönderiliyor.

Bafra'da 13 yıldır faaliyet gösteren 500 ton kapasiteli turşu fabrikasında incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Cevdet Türkmen ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fabrika hakkında bilgi aldı. İşletme müdürü Oğuzhan Atasoy'la birlikte turşuluk acı biber tarlalarını gezen Kaymakam Ertürkmen ve İl Müdürü Sağlam çalışmaları yerinde inceledi.

İşletme müdürü Oğuzhan Atasoy, "Kuruluş amacı otellere ürün temin etmekti. Daha sonra market zincirlerine, catering, kafeteryalar ve restoran zincirlerine hizmet vermeye başladık. Bafra'da 50 dönüm arazide ekim yapılmakta. 25 dönümü kendimize ait. Dışarıdan aldığımız ürün yaklaşık 450-500 ton civarında. İşletmemizin yıllık kapasitesi 700 ila 800 ton arasında. Her yıl bu işletmenin 100-150 ton civarı üzerine çıkıyoruz. Türkiye pazarında 32 il, bunun yanı sıra yakın ülkeler Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere yaklaşık 10 bin noktaya ürün gönderiyoruz. Her geçen yıl alıcılarımızın da talepleri artıyor. Biz de bu işi severek yapmaya çalışıyoruz. Başta lahana, domates, karnabahar, patlıcan, fasulye, biber çeşitleriyle Bafra'dan çıkan ürün 10'nun üzerinde. Bunun haricinde kornişon salatalık ve dışarıdan aldığımız ürünlerle birlikte 6-7 çeşit ürünü de Ege Bölgesi'nden temin ediyoruz. Yıllık ortalama işletmede 350-400 ton salatalık işlemekteyiz. Bunun yanı sıra 100 ton biber, 200 ton lahana işleyip hem karışık turşu olarak hem de sade olarak çeşitlerimiz 1 kiloluk ambalajlardan 18 kiloluk ambalajlara kadar tüketicilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

İl tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bafra ilçemizde kurulmuş olan 500 ton kapasiteli turşu fabrikamızı ziyaret ettik. Bafra'da sebzecilik yaklaşık 80 bin dekar alanda yapılmakta. Buradan da 32 vilayete ve 3 tane ülkeye ihracat yapıldığını ifade ettiler. Birim alandan gelirin daha fazla olduğu ve özellikle kalabalık ailelerde işletmenin çok karlı olduğu ve turşuyla ilgili yapmış oldukları yatırımı yerinde inceledik. Bafra Sebze Birliğimizde bu konuyla ilgili DOKAP'tan desteklenen bir projemiz var. Onu da en kısa sürede Baframızda faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla Bafra yeni yatırımlarla birlikte sebzecilikte söz sahibi olacak. Karadeniz'i besleyen yer Bafra Ovası'dır. Çarşamba Ovası'ndaki gibi fındık ve kavağın hakim olmadığı, sebzeciliğin çok ağır olduğu bölge olarak burayı korumaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağız" diye konuştu.

Kaymakam Ertürkmen ise, "Bafra sebze üretiminde büyük bir potansiyele sahip. Ancak biz sebzemizi taze olarak tüketiyorduk. Bugün işletmemizi gezdik. Bölgede üretilen sebzenin turşu olarak üretilmesi, paketlenmesi gerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmesiyle ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Bundan son derece büyük bir mutluluk duyduk. Çok sevinçliyiz. Çünkü sebzemiz katma değer kazanıyor, hem çiftçimiz kazanıyor hem bölge insanı kazanıyor" şeklinde konuştu.

Fabrika ziyaretine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi...
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Spor
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşürdü
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşürdü
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Akil Dilan Çıtak Belçim Bilgin İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 10:35:28. #1.15#
title