Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenleri düzenlendi

Güncelleme:

Samsun'un Havza ve Bafra ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'un Havza ve Bafra ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende Şehitlik Anıtı'na Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından konulan çelenklerden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat yaptı.

Törenin ardından ilçe mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan duanın ardından şehit mezarları ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

Daha sonra ise etkinlikler kapsamında Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu tarafından hazırlanan programa geçildi.

Etkinlikler kapsamında son olarak Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Törene, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve protokol üyeleri katıldı.

Bafra

Bafra ilçesinde Şehitlikteki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehit kabirlerine ilçe protokolü tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

Şehitlik ziyaretinden sonra, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde Atatürk Ortaokulu'nun hazırladığı programda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Samsun Bafra Havza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title