Üye Girişi
Haberler

Tütüncüler Mahallesi'nde İmece Usulü İftar Yemeği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Tütüncüler Mahallesi'nde imece usulü iftar yemeği programı düzenlendi.

Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre'nin girişimi, Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahallenin ve hayırseverlerin katkılarıyla ilki düzenlenen imece usulü iftar yemeği programı Bafra Büyük Cami Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahileriyle başladı. Okunan duanın ardından akşam ezanının okunması ile oruçlar huşu içinde açıldı. Akşam namazının kılınması ile birlikte program sona erdi.

Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre yaptığı açıklamada, "Ramazan demek, birlik, beraberlik, paylaşma ve kavuşma demektir. Ramazan bereketini, bu güzellikleri iftar soframızla beraber bir arada olmak istedik. Allah tutuğunuz ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla ilki düzenlenen imece usulü iftar yemeği programımızı inşallah geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Bafra Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Batman bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title