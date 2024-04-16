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Samsun'da Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Turizm Haftası kapsamında, Kuş Cenneti'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bafra Kuş Cenneti'nde, kentte spor turizmine ilgi çekmek, bölgenin doğal ve tarihi dokusunu göstermek, bisiklet turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu anlatmak ve uluslararası bisiklet turlarına açılmasını sağlamak amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet Federasyonu Samsun Temsilcisi İsmail Kutlu, burada yaptığı konuşmada, "Bafra Kuş Cenneti'ndeyiz, Samsun'un turizm yerlerinden bir tanesindeyiz. Dünyanın birçok yerinden burayı kuşlar ziyaret ediyor. Samsun Valimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımlarıyla burada bisiklet etkinliği yaptık. Gençlerimiz burada olsunlar, kuşların arasında bisikletlerini sürsünler." dedi.

Sporseverleri bölgeye davet eden Kutlu, "İnşallah burada yarışlar da düzenlemeyi planlıyoruz. Gençlerimiz bu bağlamda bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Hepsine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve 30'a yakın bisiklet tutkunu katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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