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Samsun Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri

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Samsun'un Bafra ilçesinde Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri yapıldı.

Her yıl ramazan ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede düzenlenen şenlikler kapsamında, İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde toplanan vatandaşlar, mehteran marşları eşliğinde, Gençlik Caddesi ile Hükümet Caddesi'ni takip ederek Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüdü.

Buradaki etkinlikte konuşan, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sele Sepet" manisi ile sözlerine başlayarak, Belediye olarak bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da etkinliğin kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirterek, geleneğin yaşatılmasını dilediğini söyledi.

Konuşmaların ardından, çocuklar için illüzyon gösterileri, Aşuk ile Maşuk gösterisi, kukla oyunu, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelenirken, program Belediyenin kurduğu stantlarda dağıtılan ikramlarla son buldu.

Programa, daire kurum amirleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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