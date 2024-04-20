Bafra'da elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kalan kadın kurtarıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti sırasında Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan bir binanın asansöründe mahsur kalan Zeynep Anarat, elektriğin gelmesiyle kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalan kadın, elektriğin gelmesiyle çıkarıldı.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde elektik kesintisi yaşandı.
Elektrik kesintisi sırasında Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın asansöründe Zeynep Anarat'ın mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışma yapıldığı sırada elektriğin gelmesiyle asansör yeniden faaliyete geçti.
Anarat, asansörden çıkarılarak tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.