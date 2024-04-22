Samsun'da Turizm Haftası etkinliği kapsamında Samsun Gastronomisi konulu konferans düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Turizm Haftası etkinliği kapsamında İlçe Gençlik Merkezi'nde "Samsun Gastronomisi "konulu konferans düzenlendi.

Konferansın sunumunu Ondokuzmayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülsevdi Öztürk yaptı.

Sunumda Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri ve Samsun turizmi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda katılımcılara Bafra nokulu ikram edildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal kültürel alanda gelişimlerini sağlamak ve Samsun gastronomisi hakkında bilgilendirmek amacıyla yapmış olduğumuz programımıza katılım sağlayan gençlere ve sunum yapan kıymetli hocamız Gülsevdi Öztürk Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim." dedi.