Samsun'da Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğinde görevli polis memuru Ercan Dursun görevi başında iken rahatsızlandı.

Mesai arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürülen Dursun, yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dursun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ercan Dursun'a, Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde bugün tören yapıldı.

Ercan Dursun'un naaşı, Gökçeağaç Köyü Camisinde, kılınan cenaze namazı sonrasında, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daire kurum amirleri, polis memurunun mesai arkadaşları ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

13 yıllık polis memuru olan 38 yaşındaki Ercan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.