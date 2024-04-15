Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğinde görevli polis memuru Ercan Dursun görevi başında iken rahatsızlandı.

Mesai arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürülen Dursun, yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dursun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ercan Dursun'a, Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde bugün tören yapıldı.

Ercan Dursun'un naaşı, Gökçeağaç Köyü Camisinde, kılınan cenaze namazı sonrasında, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daire kurum amirleri, polis memurunun mesai arkadaşları ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

13 yıllık polis memuru olan 38 yaşındaki Ercan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ercan Dursun Kalp Krizi Samsun Çocuk Bafra Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kabine Toplantısı konuları neler? 15 Nisan Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Threads tekrar ne zaman açılacak? Threads tekrar açılacak mı, tamamen mi kapatılıyor? 30 Kasım hangi burç? Kasım'ın 30'u hangi burçtur? 30 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 30 Kasım hangi burca ait? Tecvid nedir? Kuran'da Tecvid ne demektir? Tecvid kelimesinin tanımı ve anlamı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title