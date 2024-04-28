Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta Edanur Semiz yönetimindeki (27) 55 AHB 319 plakalı otomobille Mahmut Büyükkeskin'in (35) kullandığı 55 ANC 236 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.