Samsun'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çilhane Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta, 4 katlı binanın birinci katında, Huriye ve kızı Gülhane G'nin ikamet ettiği dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen Gülhane G. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, evde ise hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.