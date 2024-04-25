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Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.Ö.(21), polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.Ö.(21), Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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