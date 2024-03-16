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Bafra TSO Başkanı İş İnsanları ve Esnafa İftar Verdi

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Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, 19 Mayıs ilçesindeki iş insanları ve esnafa iftar verdi. Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği organizasyon, 19 Mayıs ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Kocabaş, oda olarak esnafın ve iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, sektörün gelişmesi açısından çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. İftara AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, 19 Mayıs ilçesindeki iş insanları ve esnafa iftar verdi.

Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği organizasyon, 19 Mayıs ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Kocabaş, oda olarak esnafın ve iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, sektörün gelişmesi açısından çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

İftara AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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